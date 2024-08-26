Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Olayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde bulunan hurdacı dükkânının önünde bekleyen Ahmet Satan, yoldan geçen bir araçtan ateş açılması sonucu vuruldu.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Ağır yaralanan Ahmet Satan, hemen Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayın ardından, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.