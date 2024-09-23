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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Çayırova'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:50
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Kocaeli'deki Silahlı Saldırıda Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Emek Mahallesi 51. Sokak’taki bir olayda, evinin bahçesinden çıkan Murat Y., park halindeki bir otomobilden ateş açılması sonucunda yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Saldırının ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Murat Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şüpheli Gözaltında

Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.K. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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