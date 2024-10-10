Kocaeli'de Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düştü

Kocaeli'de Sis Havası Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Özellikle İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında, Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı bölümlerinin sisle kaplandığı gözlemlendi.

Silüet Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yoğun sis nedeniyle, bazı evlerin silüetleri belirgin hale geldi. Görüş mesafesinin azaldığı yerlerde, araç trafiğinde de yavaşlamalar yaşandı. Bu durum sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi.

Sunshine's Delight

Öte yandan, Kocaeli'nin sisin etkili olmadığı bölgelerinde güneşli hava keyifli bir atmosfere yol açtı. Yerel halk, güneşin tadını çıkarırken, sisin etkisi altındaki alanlarda tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü. Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.

Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü. Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.

Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü. Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.