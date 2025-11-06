Kocaeli'de sosyal medyadan kimlik avı: Sahte kredi kartı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini çalıp sahte kredi kartı çıkaran 3 kişiden 2'si tutuklandı; soruşturmada 316 bin TL'lik harcama tespit edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:42
Kocaeli'de sosyal medyadan kimlik avı: Sahte kredi kartı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medyadan kimlik avı: Sahte kredi kartı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Siber ekipler, 316 bin TL'lik harcamanın da bulunduğu dolandırıcılığı deşifre etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi.

Soruşturmada, şüphelilerin ele geçirilen kimlik bilgileriyle mağdurlar adına sahte kredi kartı düzenleyip dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemede bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL tutarında harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 5 Kasım tarihinde iki farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP SAHTE KREDİ KARTI ÇIKARAN 3...

KOCAELİ’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP SAHTE KREDİ KARTI ÇIKARAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

KOCAELİ’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP SAHTE KREDİ KARTI ÇIKARAN 3...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor
2
Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
3
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
4
Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi
5
Kayseri'de Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan ve Oğlu Sopayla Darp Edildi
6
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı
7
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu