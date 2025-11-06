Kocaeli'de sosyal medyadan kimlik avı: Sahte kredi kartı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Siber ekipler, 316 bin TL'lik harcamanın da bulunduğu dolandırıcılığı deşifre etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi.

Soruşturmada, şüphelilerin ele geçirilen kimlik bilgileriyle mağdurlar adına sahte kredi kartı düzenleyip dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemede bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL tutarında harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 5 Kasım tarihinde iki farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP SAHTE KREDİ KARTI ÇIKARAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.