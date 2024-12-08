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Kocaeli'de Suriyelilerin Kutlamasına Müdahale: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriyelilerin kutlama yaptığı araçların önünü kesen kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:45
Kocaeli'de Suriyelilerin Kutlamasına Müdahale: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, yapılan ilk incelemelerde A.K.D. olduğu belirlenirken, durum üzerine görüntülerin sosyal medyada yayıldığı bildirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, A.K.D'nin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürerken, bu tür eylemlerin toplumsal barışa zarar verebileceği vurgulandı.

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