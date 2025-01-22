Kocaeli'de Taksici Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Taksici Cinayeti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, taksici Emre Bayram'ın bıçakla öldürülmesini takip eden süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan M.G. (50) isimli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Dün Arızlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, taksici Emre Bayram (44) bıçakla ağır yaralanmıştı. Olay yerinde hareketsiz bir şekilde yatan Bayram'ı gören vatandaşlar, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek Bayram'ı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayram kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Bayram'ın cenazesi, bugün İzmit Seka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tutuklanan şüpheli M.G.'nin cinayete karışma sebeplerinin araştırıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksici Emre Bayram'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı. Bayram'ın cenazesi, İzmit Seka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksici Emre Bayram'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı. Bayram'ın cenazesi, İzmit Seka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.