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Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti: Sanık İçin Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'de parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık Murat E. hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:05
Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti: Sanık İçin Müebbet Hapis İstemi

Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Sanık Murat E.'nin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma Ayrıntıları

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Murat E., maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Müşteki İlayda, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Sanığın avukatı ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Sanığın Savunması

Mahkemede söz alan sanık Murat E., önceki savunmalarını yineleyerek, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olayın Geçmişi

Olay, 22 Temmuz 2023'te Derince Yenikent Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Kaptan Kırdudu (26) burada ölü bulunmuştu. Polis, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek cinayetin sanığı Murat E.'yi tespit etti ve gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sanık, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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