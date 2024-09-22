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Kocaeli'de Tekne Alabora Oldu: Bir Balıkçı Kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden düşen balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı. Diğer iki balıkçı sağ salim kurtuldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:01
Kocaeli'de Tekne Alabora Oldu: Bir Balıkçı Kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen bir olayda, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denize düşen bir balıkçı kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Murat C., Ramazan B. ve Yavuz isimli balıkçılar, Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı. Tekne, barınaktan çıkmasının ardından arıza ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Balıkçılardan Murat C. ve Ramazan B., kıyıya ulaşmayı başardı, ancak Yavuz isimli balıkçı denizde kayboldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan Yavuz'un bulunması için bölgeyi tarama çalışmalarına başladı. Diğer balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu rapor edildi.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

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