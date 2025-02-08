Kocaeli'de Terk Edilen 25 Günlük Bebek Bulundu

Kocaeli'de Terk Edilen Bebek İhbar Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir sokakta terk edilmiş bir bebek bulundu. Edinilen bilgilere göre, olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ambulansla Hastaneye Nakledildi

Bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, bebeğin sağlık durumu kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu İyi

İlk muayenede 2,5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, bebeği terk eden kişi veya kişileri bulmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.