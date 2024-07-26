Kocaeli'de Tır Devrildi: D-100 Kara Yolu İstanbul İstikameti Kapandı

Kocaeli'de Ulaşımı Olumsuz Etkileyen Tır Kazası

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü bir tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

41 ZB 717 plakalı tırın sürücüsü M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek dönüş yolda devrildi. Anında olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Neyse ki, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafik Durumu ve Alternatif Yollar

Kazanın ardından kömürlerin yola saçılması, D-100 kara yolunun İstanbul yönündeki trafiği olumsuz etkiledi. Bölgedeki araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler, alternatif güzergâhlara yönlendirilmeye başlandı.

Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor

Karayolu ekipleri, yola saçılan kömürleri temizlemek ve devrilen aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Ulaşımın yeniden sağlanması için hızla adımlar atılmakta.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.