Kocaeli'de Tır Kazası Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir kaza, D-100 kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kontrolden çıkan bir tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi, yolcuları olumsuz etkiledi.

Olayın Ayrıntıları

Sabaha karşı İstasyon Mahallesi civarında, Erkan G. yönetimindeki 34 KUK 885 plakalı tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak dorsesindeki elektrik trafosunu yola düşürdü. Bu durum, yolda büyük bir aksama yarattı.

Görgü tanıkları, olayın hemen ardından durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Ulaşımda Aksama

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre trafik aksamaları yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, trafonun kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarına hızla başladı. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.