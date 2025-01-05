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Kocaeli'de Tır Sürücüsünü Yaralayan 4 Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, akaryakıt gaspı sırasında sürücüyü yaralayan 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 00:39
Kocaeli'de Tır Sürücüsünü Yaralayan 4 Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de Akaryakıt Gasbı Korkutucu Sonuçlar Doğurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmeye çalışırken sürücüyü bıçakla yaralayan 4 zanlı tutuklandı. Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana gelen olay, bölgedeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olayın Gelişimi

1 Ocak 2023'te sabah saatlerinde, 07 DCH 44 plakalı tırın akaryakıtını çalmaya çalışan şahıslar, sürücü E.I'yı bıçakla yaraladı. Saldırı sonrası, sürücü tırına binerek kaçmayı başardı ve yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine sığındı. Burada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemeyi başardı.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Olay sonrası, polis ekipleri hızlı bir müdahale ile O.H, F.K, H.K ve C.H.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sürücü E.I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavisinin ardından taburcu oldu. Bu olay, bölgedeki akaryakıt hırsızlığı vakalarının artışını ve güvenlik ihtiyaçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

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