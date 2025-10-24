Kocaeli'de Tırdan Yola Devrilen Asfalt Silindiri: 1 Yaralı

Derince'de seyir halindeki tırdan yola devrilen asfalt silindirindeki F.E. yaralandı; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:34
Derince - Yenikent Mahallesi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı.

Olay, Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri yola devrildi.

Asfalt silindirinde bulunan F.E. olayda yaralandı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan F.E, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

