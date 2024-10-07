Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de İki Araç Çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, D-100 karayolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde saat 14:00 sularında gerçekleşti.

Kaza Detayları

B.G. idaresindeki 34 CHE 23 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda ilerlerken köprü duvarına çarparak savruldu. Savrulan araç, o esnada yanından geçen Günay Y. tarafından kullanılan 14 LA 556 plakalı otomobile çarpmasıyla iki araç da kaza yaptı.

Yaralıların Durumu

Bu kazada, Günay Y. ile aynı araçta bulunan Alperen Y., Ayfer Y. ve Aslı Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından araçlarından çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası bölgeye hızla intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Ulaşım Sorunları Giderildi

Kaza nedeniyle köprü civarında kontrollü olarak sağlanan ulaşım, olay yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.