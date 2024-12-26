Kocaeli'de Trafikte Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Kocaeli'de Trafikte Silahlı Kavga Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan trafikteki silahlı kavga, olayın detaylarıyla dikkat çekiyor. Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde, araçlarıyla seyir halinde olan E.B. ve K.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma patlak verdi.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, sürücüler tabancalarla karşılıklı ateş açtı. Bu silahlı çatışmada, E.B. bacağından yaralanırken, yoldan geçen bir otomobildeki T.S. isimli kadın da kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayda, T.S.'nin bulunduğu araca toplamda dört kurşun isabet ettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Gözaltı ve Operasyon

Olay sonrası hızla müdahale eden polis ekipleri, K.A'yı gözaltına alırken, E.B.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin artırılması hususunda yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.