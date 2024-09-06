Kocaeli'de Trajik Olay: Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi'nde yaşanan çarpıcı bir olay, emekli astsubay E.C. (71) ve eşi D.C. (67) arasında meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

68 yaşındaki E.C., bilinmeyen bir nedenle eşi D.C.'yi tabancayla vurduktan sonra, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından olay yerine intikal eden güvenlik ve sağlık ekipleri, çiftin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Resmi Makamlara Bildirim Yapıldı

Olayın bildirilmesinin ardından, Kocaeli'nin çeşitli bölümlerinden gelen ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı. Cesetler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın arka planını anlamak için çalışmalara devam ediyor.