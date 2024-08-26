Kocaeli'de Traktör Römorkunun Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trajik Bir Kaza

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda, römorkun altında kalan 54 yaşındaki çiftçi Bayram Ayhan hayatını kaybetti.

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, Çalköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Bayram Ayhan, traktörden ayırmaya çalıştığı römorkun altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak Ayhan'ı römorkun altından çıkardı.

Acil Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Ayhan'ı Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çiftçi kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgedeki tarım işçilerinin güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekti.