Kocaeli'de Tramvay Kazası: Zihinsel Engelli Yaya Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Tramvay Kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Akçaray Taşıma Hattı'nda meydana gelen bir kazada, bir tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleşti. Kuruçeşme'den Otogar istikametine giden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Yardım Çağrısı ve Sonrası

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza sonrası zihinsel engelli olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Engin K.'yı bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hayatını Kaybetti

Maalesef yapılan müdahalelere rağmen, Engin K. hastanede yaşamını yitirdi.

Tramvay Seferlerinde Aksama

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklıklar yaşandı, ilgili birimler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.