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Kocaeli'de Üç Katlı Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 03:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 03:41
Kocaeli'de Üç Katlı Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'deki Otel Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan üç katlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Çıktığı An ve Müdahale

Güzel bir koyda yer alan Çamçukur Mahallesi'ndeki ahşap otelin sahipleri Nihal ve Erkan Erdem, otelin kapalı olduğu bir sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otelin bahçesindeki eğlence alanına da sıçradı.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından 23 araç ve 58 personelin gayretiyle yaklaşık iki saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, otelin çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ancak, otel ve bahçesindeki eğlence alanı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası ekiplerin soğutma ve duman tahliye işlemleri sürerken, İstanbul’da yaşayan otel sahipleri de bölgeye gelerek olayın şokunu yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Dikkatli Olunmalı! Yangının sebebi henüz netlik kazanmadı ve yetkililer konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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