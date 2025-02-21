Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı

Gölcük'te uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:09
Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda uçuruma düşen bir cipin sürücüsü yaralandı. G.U. yönetimindeki 16 ADF 64 plakalı cip, Yunus Emre Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda kontrolden çıkarak 10 metrelik bir yamaçtan aşağı düştü.

Aracın düşmesi neticesinde cip, bir istinat duvarında asılı kaldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik yamaçtan...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik yamaçtan alt yola düşen araç, istinat duvarında asılı kaldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik yamaçtan...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik yamaçtan alt yola düşen araç, istinat duvarında asılı kaldı.

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