Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Suç Duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmit ilçesindeki asansörlere yapılan saldırıları tespit eden belediye ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Zarar Verenler Belirlendi

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemelerde, asansörlere binen 16 kişinin çeşitli yöntemlerle asansörlere zarar verdiği belirlendi. Bu tespitlerin ardından, söz konusu kişilere karşı yasal işlem başlatıldı.

Belediyeden Sosyal Medya Açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar, milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

Anadolu'nun örnek şehirlerinden Kocaeli'de, asansörlere zarar veren anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayımlandı. Bu tür zararların önlenmesi için halkın duyarlı olması gerektiği vurgulandı.