DOLAR
35,24 0%
EURO
36,71 -0,29%
ALTIN
2.958,29 -0,11%
BITCOIN
3.456.811,33 -4,98%

Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Kocaeli'de, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:45
Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Suç Duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmit ilçesindeki asansörlere yapılan saldırıları tespit eden belediye ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Zarar Verenler Belirlendi

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemelerde, asansörlere binen 16 kişinin çeşitli yöntemlerle asansörlere zarar verdiği belirlendi. Bu tespitlerin ardından, söz konusu kişilere karşı yasal işlem başlatıldı.

Belediyeden Sosyal Medya Açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar, milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

Anadolu'nun örnek şehirlerinden Kocaeli'de, asansörlere zarar veren anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayımlandı. Bu tür zararların önlenmesi için halkın duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
2
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi
3
Bitlis'te 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Gerçekleştirildi
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrencileri Ağırladı
5
Muğla Ambulans Helikopter Kazası İçin İki Müfettiş Görevlendirildi
6
Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu
7
Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!