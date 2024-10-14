Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Körfez, İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 214 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 1015 lira nakit para ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 kişi ise N.C, S.M, T.A, C.B, E.K, Ş.Ş. ve D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulan operasyonlar, toplum sağlığını koruma amacı gütmektedir.