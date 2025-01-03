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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:23
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Kocaeli'de gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.

Operasyon Detayları

İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, operasyonlar sonucunda 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 4 tabanca, 51 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ile 100 dolar ele geçirdi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T, M.Ö, M.G, E.Ö, G.Y, A.Y.O. ve Y.B. isimli şahıslar hakimlik tarafından tutuklanırken, A.A, M.Y. ve D.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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