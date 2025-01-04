Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli arasında yer alan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde önemli bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Gölcük ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında; 183 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 75 lira ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, A.B. ve Y.K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 183 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 75 lira ele geçirildi.