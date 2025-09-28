Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 03:08
İzmit, Başiskele ve Çayırova'da eş zamanlı baskınlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında ekipler, İzmit'te, Başiskele'de ve Çayırova'da belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 lira nakit para bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, E.C, A.Y. ve İ.E nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken; G.K, T.K, A.C.Ş, R.K. ve B.O. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

