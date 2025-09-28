Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
İzmit, Başiskele ve Çayırova'da eş zamanlı baskınlar
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında ekipler, İzmit'te, Başiskele'de ve Çayırova'da belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 lira nakit para bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, E.C, A.Y. ve İ.E nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken; G.K, T.K, A.C.Ş, R.K. ve B.O. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.