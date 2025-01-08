Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu sonucu, 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gerçekleştirilen operasyonda, 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, bir tüfek, bir tabanca, 5 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Zanlılar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.M, S.K, E.A, S.C.S. ve M.S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kocaeli'deki uyuşturucuyla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.