Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalara devam ediyor.

Kapsamlı bir operasyon ile İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Bu operasyonda, beş şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 74 gram sentetik uyuşturucu madde ile iki adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden üçü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer iki kişinin ise adliyeye sevk edilmesi sonrası, M.O. ve F.K. adlı şüpheliler hakimlik tarafından tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Zanlıların adresleri ve üst aramalarında 74 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.