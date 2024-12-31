Kocaeli'de Uyuşturucu Suçundan 19 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlü Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yapılan operasyon sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, hükümlünün bulunduğu yeri tespit etti.

Ekipler Uyuşturucu Suçlularına Göz Açtırmıyor

Yapılan açıklamaya göre, V.G. isimli hükümlü, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza almıştı. Hızla harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü İzmit'te yakaladı.

Gözaltına alınan V.G., işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu suçlarına yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.