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Kocaeli'de Veteriner Hekimi Darbeden 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:24
Kocaeli'de Veteriner Hekimi Darbeden 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Darbedilen Veteriner Hekim Olayı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir klinikte, veteriner hekim Ali Ö.'nün darbedildiği üstüne yapılan iddialar doğrultusunda, 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Emek Mahallesi'nde bulunan bir veteriner kliniğinde 22 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda, C.S., T.Ş. ve A.S. isimli şahıslar, veterinere yönelik saldırıdan dolayı gözaltına alındı. İlk aşamada serbest bırakılmalarına itiraz edildi.

Yasal Süreç

Yeniden gözaltına alınan şüphelilerin, başlatılan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın yönlendirmesi ile yapılan sorgulama sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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