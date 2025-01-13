Kocaeli'de Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir mermer tesisinde vinçten düşen işçi İshak Yetim yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:10
Kocaeli'de Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trajik İş Kazası: Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen üzücü bir iş kazasında, İshak Yetim adlı işçi, vinçten düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir mermer üretim tesisinde gerçekleşti.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre, Yetim, vinçte görevli olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü. Kaza sonrası olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, İshak Yetim'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Yetim’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetim’in ailesi ve iş arkadaşları, bu beklenmedik kayıpla büyük bir üzüntü yaşarken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak