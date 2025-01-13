Kocaeli'de Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trajik İş Kazası: Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen üzücü bir iş kazasında, İshak Yetim adlı işçi, vinçten düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir mermer üretim tesisinde gerçekleşti.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre, Yetim, vinçte görevli olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü. Kaza sonrası olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, İshak Yetim'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Yetim’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetim’in ailesi ve iş arkadaşları, bu beklenmedik kayıpla büyük bir üzüntü yaşarken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.