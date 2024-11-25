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Kocaeli'de Yağma ve Gasp İddiasıyla 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de yağma ve gasp suçlamasıyla 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:10
Kocaeli'de Yağma ve Gasp İddiasıyla 3 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Yağma ve Gasp Suçlaması

Kocaeli'de, yağma ve gasp iddialarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Göldere Sokak'ta, Y.A. ve F.Y.'nin gasbedildikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Bu ihbar doğrultusunda, yağma ve gasp olaylarına karıştıkları belirlenen Y.A, E.S, K.T. ve Ö.E. için Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesiyle birlikte Y.A, E.S. ve Ö.E. tutuklandı. K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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