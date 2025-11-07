Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli İzmit'te yakıt aldıktan sonra alev alan otomobil, bitişikteki araca sıçrayarak iki aracı kullanılmaz hale getirdi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:04
İzmit'te motor kısmında başlayan yangın bitişikteki araca sıçradı, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Avize Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.K., 41 HB 310 plakalı Fiat marka otomobilini yakıt aldıktan sonra park etti.

Kısa bir süre sonra aracın motor kısmında başlayan yangın, alevlenerek hızla büyüdü ve patlamalar meydana geldi. Alevler bitişikte park halindeki 41 DE 571 plakalı Fiat marka otomobile de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

