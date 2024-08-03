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Kocaeli'de Yan Yatan Tur Otobüsü Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan otobüste mahsur kalan 43 yolcu, kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:08
Kocaeli'de Yan Yatan Tur Otobüsü Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Kocaeli'de Tur Otobüsü Kazası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen bir olayda, yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, kurtarma ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Maşukiye Mahallesi Çamkonak Caddesi'nde yaşandı.

Olayın Meydana Gelmesi

R.K. yönetimindeki 34 FZV 926 plakalı tur otobüsü, kontrolünü kaybederek beton yoldan çıkıp yan yattı. Belirtilen kazada yaralanan kimse olmamakla birlikte, otobüsün kapıları açılamadığı için yolcular içeride mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

Olayı öğrenen jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. İtfaiye araçlarına halatlarla bağlanan otobüsteki sürücü ve 42 yolcu, camlardan ve otobüsün arka kısmındaki yatak bölümünden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Fenalaşan birkaç yolcuya ambulansta ilk yardım yapıldı.

Ulaşım ve Sonrası

Olayın ardından, otobüsün İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgede kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüsün vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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