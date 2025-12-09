DOLAR
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Reklamı: 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli İzmit'te duvarlara yasa dışı bahis sitesi isimleri yazan 2 şüpheli, 7 Aralık'ta yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:57
Emniyet ekipleri kısa sürede operasyon düzenledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, sokak duvarlarına yasa dışı bahis sitesi isimleri yazıldığının tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada, reklam yazılamalarının gerçekleştiği tarih olarak 7 Aralık belirlendi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

