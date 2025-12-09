Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Reklamı: 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de duvarlara yasa dışı bahis reklamı: 2 şüpheli gözaltında
Emniyet ekipleri kısa sürede operasyon düzenledi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, sokak duvarlarına yasa dışı bahis sitesi isimleri yazıldığının tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Yapılan çalışmada, reklam yazılamalarının gerçekleştiği tarih olarak 7 Aralık belirlendi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
