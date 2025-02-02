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Kocaeli'de Yazlık Hırsızlığına Üç Tutuklama

Karamürsel'de yazlıklardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı, 1 ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:09
Kocaeli'de Yazlık Hırsızlığına Üç Tutuklama

Kocaeli'de Yazlık Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu operasyonda, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlıkların Dinlenilmesi

Ekipler, Ereğli Mahallesi’nde bulunan yazlık evlerden yapılan hırsızlıklara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda toplam 10 evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 Milyon Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Operasyon sırasında evlerden çalınmış 12 bakır tepsi, antika değeri taşıyan 3 bakır kazan, bir bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo ve pul koleksiyonu ile birlikte toplamda yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi.

Adli Süç Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.A. (25), M.A. (36) ve C.Y. (36) tutuklanırken, M.A. (37) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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