DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

Kocaeli'de Yeni Sezonun İlk Balık Mezadı Ereğli Balık Hali'nde

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde yeni sezonun ilk mezadı yapıldı; palamut, hamsi, sardalya ve istavrit açık artırmayla satıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:10
Kocaeli'de Yeni Sezonun İlk Balık Mezadı Ereğli Balık Hali'nde

Kocaeli'de yeni sezonun ilk balık mezadı Ereğli Balık Hali'nde gerçekleştirildi

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Halinde, yeni sezonun ilk balık mezadı yapıldı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle gece 'vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, sabaha karşı limana palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit başta olmak üzere çeşitli türlerle döndü.

Çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık artırma usulüyle satışa sunuldu ve alıcılarla buluştu.

Fiyatlarda ilk belirlemeler

Mezadaki fiyatlar şu şekilde kaydedildi: kırlangıcın kilogramı 600-700 lira, tekirin kasası 4 bin lira, istavritin kasası 2 bin 500 lira, sardalyanın kasası 1700-2 bin lira, hamsinin kasası 3 bin lira, turna mezgidin kasası 1200-1500 lira, lüferin tanesi 600 lira, sarıkanadın tanesi 350-380 lira ve palamudun çifti 450 liradan satıldı.

Yetkililerden değerlendirme

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de tüm Türkiye'de balık sezonunun açıldığını belirterek halkın bolca balık tüketeceği günlerin beklendiğini söyledi. Acar, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini, hamsinin bol olacağını ve palamudun biraz zayıf göründüğünü öngördüklerini ifade etti: "İnşallah hamsiyle vatandaşımızın yüzü gülecek. 2025-2026 balık sezonunun bereketli olmasını diliyorum."

Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, küçük teknelerin de ava çıkmasıyla fiyatların kısa sürede düşeceğini kaydetti.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel...

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025