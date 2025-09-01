Kocaeli'de Yeni Sezonun İlk Balık Mezadı Ereğli Balık Hali'nde

Kocaeli'de yeni sezonun ilk balık mezadı Ereğli Balık Hali'nde gerçekleştirildi

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Halinde, yeni sezonun ilk balık mezadı yapıldı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle gece 'vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, sabaha karşı limana palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit başta olmak üzere çeşitli türlerle döndü.

Çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık artırma usulüyle satışa sunuldu ve alıcılarla buluştu.

Fiyatlarda ilk belirlemeler

Mezadaki fiyatlar şu şekilde kaydedildi: kırlangıcın kilogramı 600-700 lira, tekirin kasası 4 bin lira, istavritin kasası 2 bin 500 lira, sardalyanın kasası 1700-2 bin lira, hamsinin kasası 3 bin lira, turna mezgidin kasası 1200-1500 lira, lüferin tanesi 600 lira, sarıkanadın tanesi 350-380 lira ve palamudun çifti 450 liradan satıldı.

Yetkililerden değerlendirme

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de tüm Türkiye'de balık sezonunun açıldığını belirterek halkın bolca balık tüketeceği günlerin beklendiğini söyledi. Acar, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini, hamsinin bol olacağını ve palamudun biraz zayıf göründüğünü öngördüklerini ifade etti: "İnşallah hamsiyle vatandaşımızın yüzü gülecek. 2025-2026 balık sezonunun bereketli olmasını diliyorum."

Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, küçük teknelerin de ava çıkmasıyla fiyatların kısa sürede düşeceğini kaydetti.

