Kocaeli'de Yılbaşında Kesintisiz Ulaşım: Otobüs ve Tramvaylar Geceye Kadar

Kocaeli'de Yılbaşında Kesintisiz Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi yaşanması beklenen yoğunluğa karşı vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli planlamaları titizlikle yaptı. Uygulama, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirildi.

Otobüs hatlarında ek seferler

Yolcu yoğunluğunun artması beklenen ana arterlerde hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla tramvay ve otobüs hatlarında ek seferler düzenlendi. Özellikle Hat 11, Hat 33, Hat 100, Hat 135, Hat 145, Hat 490, Hat 500, Hat 510B ve Hat 750 numaralı otobüs hatlarında sefer sayıları yılın ilk saatlerine özel artırıldı.

Sefer detayları ise şu şekilde planlandı: Hat 33 seferleri 03.00'a, Hat 100 seferleri 02.30'a, Hat 490 ve Hat 750 seferleri ise 02.00'ye kadar devam edecek.

Tramvay ile kesintisiz ve güvenli ulaşım

Tramvay hatlarında da hizmetler sürdürülecek. Otogar-Kuruçeşme Tramvay Hattı ile Şehir Hastanesi-Kuruçeşme Tramvay Hattı'nda seferler planlandığı şekilde devam edecek.

Tramvay son sefer saatleri şu şekilde belirlendi: Otogar'dan son sefer 02.30, Kuruçeşme'den son sefer 03.00, Şehir Hastanesi'nden ise yolcular tramvay hizmetinden 02.20'ye kadar faydalanabilecek.

Böylece Kocaelililer yeni yılı karşılarken ana arterlerde ulaşımda aksama yaşamadan, güvenli ve kesintisiz seyahat edebilecek.

