DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Kocaeli'de Yılbaşında Kesintisiz Ulaşım: Otobüs ve Tramvaylar Geceye Kadar

Kocaeli'de yılbaşı gecesi otobüs ve tramvay hatlarına ek seferler konuldu; ana arterlerde ulaşım yılın ilk saatlerine kadar sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:34
Kocaeli'de Yılbaşında Kesintisiz Ulaşım: Otobüs ve Tramvaylar Geceye Kadar

Kocaeli'de Yılbaşında Kesintisiz Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi yaşanması beklenen yoğunluğa karşı vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli planlamaları titizlikle yaptı. Uygulama, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirildi.

Otobüs hatlarında ek seferler

Yolcu yoğunluğunun artması beklenen ana arterlerde hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla tramvay ve otobüs hatlarında ek seferler düzenlendi. Özellikle Hat 11, Hat 33, Hat 100, Hat 135, Hat 145, Hat 490, Hat 500, Hat 510B ve Hat 750 numaralı otobüs hatlarında sefer sayıları yılın ilk saatlerine özel artırıldı.

Sefer detayları ise şu şekilde planlandı: Hat 33 seferleri 03.00'a, Hat 100 seferleri 02.30'a, Hat 490 ve Hat 750 seferleri ise 02.00'ye kadar devam edecek.

Tramvay ile kesintisiz ve güvenli ulaşım

Tramvay hatlarında da hizmetler sürdürülecek. Otogar-Kuruçeşme Tramvay Hattı ile Şehir Hastanesi-Kuruçeşme Tramvay Hattı'nda seferler planlandığı şekilde devam edecek.

Tramvay son sefer saatleri şu şekilde belirlendi: Otogar'dan son sefer 02.30, Kuruçeşme'den son sefer 03.00, Şehir Hastanesi'nden ise yolcular tramvay hizmetinden 02.20'ye kadar faydalanabilecek.

Böylece Kocaelililer yeni yılı karşılarken ana arterlerde ulaşımda aksama yaşamadan, güvenli ve kesintisiz seyahat edebilecek.

KOCAELİ'DE YILBAŞI GECESİ BEKLENEN YOĞUNLUĞA KARŞI OTOBÜS VE TRAMVAY HATLARINDA EK SEFERLER...

KOCAELİ'DE YILBAŞI GECESİ BEKLENEN YOĞUNLUĞA KARŞI OTOBÜS VE TRAMVAY HATLARINDA EK SEFERLER DÜZENLENDİ. BUNA GÖRE ANA ARTERLERDE ULAŞIMIN YILIN İLK SAATLERİNE KADAR KESİNTİSİZ SÜRMESİ SAĞLANACAK.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm: e-İmar Yazılımı 2026'da
2
Yılbaşına Özel: Kişiye Özel Zeytinyağı Edremit'ten
3
Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Üretim Alanlarını İnceledi
4
Nazilli Belediyesi'nden Yeşil Mahalle'ye 5 Bin Metrekarelik Yol Yatırımı
5
Gölbaşı Belediyesi'nden Memurlara Müjde: Sosyal Denge Tazminatı %120 Arttı
6
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Kar ve Tipide Zamanla Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları