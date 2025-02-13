Kocaeli'de Yolcu, Fenalaşan Sürücüyü Durdurdu

Kocaeli'de İlginç Olay: Yolcu Sürücüyü Durdurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsü yolcunun cesur müdahalesiyle durduruldu. Olay, İzmit ile Derince arasında sefer yapan 41 J 0270 plakalı otobüste gerçekleşti.

Kaza Anı Kameralarda

Olay, sürücü M.Y'nin D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında rahatsızlanmasıyla başladı. Bu talihsiz olay, B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarpmasıyla sonuçlandı. Kaza sonrasında, otobüs yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre daha ilerledi.

Şans eseri, araçta bulunan tek yolcu, durumu fark ederek müdahale etti ve otobüsü durdurmayı başardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, otobüsün iç ve dış kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün fenalaşması, çarpmanın ardından aracın ilerlemesi ve yolcunun müdahale etme anı net bir şekilde kaydedildi.