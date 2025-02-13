DOLAR
36,09 0,07%
EURO
37,78 -0,69%
ALTIN
3.396,38 -0,9%
BITCOIN
3.458.380,84 1,24%

Kocaeli'de Yolcu, Fenalaşan Sürücüyü Durdurdu

Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurma çabası, o anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:45
Kocaeli'de Yolcu, Fenalaşan Sürücüyü Durdurdu

Kocaeli'de İlginç Olay: Yolcu Sürücüyü Durdurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsü yolcunun cesur müdahalesiyle durduruldu. Olay, İzmit ile Derince arasında sefer yapan 41 J 0270 plakalı otobüste gerçekleşti.

Kaza Anı Kameralarda

Olay, sürücü M.Y'nin D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında rahatsızlanmasıyla başladı. Bu talihsiz olay, B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarpmasıyla sonuçlandı. Kaza sonrasında, otobüs yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre daha ilerledi.

Şans eseri, araçta bulunan tek yolcu, durumu fark ederek müdahale etti ve otobüsü durdurmayı başardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, otobüsün iç ve dış kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün fenalaşması, çarpmanın ardından aracın ilerlemesi ve yolcunun müdahale etme anı net bir şekilde kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme
2
Türk Tekstil Firmaları Mısır'da Ürünlerini Tanıttı
3
Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi
4
Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
5
IKBY Başbakanı Barzani: 'SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor'
6
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
7
350 Yahudi Din Adamından Trump'a Tepki: Gazze Planı Etnik Temizliktir

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!