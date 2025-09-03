DOLAR
Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6 Kilo 765 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında, pul biberle kaplı paketlerde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu; iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:59
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kamufle edilmiş paketlerde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada görev yapan narkotik detektör köpeğinin tepkisi üzerine bagaj bölümündeki poşetin içinde 12 paket bulundu.

Polis tarafından yapılan incelemede paketlerin dış katmanının pul biber ile kaplandığı ve paketlerin içinde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulunduğu belirlendi.

Gözaltılar

Olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

