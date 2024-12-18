Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan otomotiv sektöründe çalışan bir işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomotiv firmasında çalışmakta olan O.H., yaklaşık 7 metre yükseklikten dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayı gören diğer işçiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne taşıdı. O.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, iş güvenliği konusunda yapılan denetimlerin önemi bir kez daha gündeme geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.