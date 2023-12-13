Kocaeli’de yüzer havuz battı: 24 personel zor kurtuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir tersanede meydana gelen yüzer havuz kazasında 24 personel son anda kurtarıldı. Yat alma manevrası yapan yüzer havuz, bilinmeyen bir nedenle battı. Olayda hafif yaralanan 2 personel hastaneye sevk edildi.

Kocaeli’de yüzer havuz battı: 24 personel zor kurtuldu
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir özel tersanede, bugün saat 13.00 sıralarında yüzer havuz kazası meydana geldi. 

yüzer-havuz-battı

Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Olayda hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

yüzer-havuz-battı

Olayla ilgili olarak tersane yetkilileri, yüzer havuzun batmasının nedenini araştırdıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

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