Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de 4 Araçlı Zincirleme Kaza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, D-130 kara yolunda Halıdere Yalı Mahallesi yakınında gerçekleşti.

Kaza Anının Detayları

Yarışan otomobillerden biri olan O.K.'nın kullandığı 41 ANN 694 plakalı otomobil, önünde seyreden O.O. idaresindeki 16 AVL 240 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 AVL 240 plakalı otomobil, O.G. tarafından yönetilen 16 BKG 161 plakalı otomobil ile F.K. yönetimindeki 41 BV 306 plakalı araca çarparak durabildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan sürücü O.K ve aynı araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza nedeniyle D-130 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayın ardından yol çalışmaları ve soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.