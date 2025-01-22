Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde gerçekleşti.

Kazada, M.R.T. idaresindeki 41 F 8191 plakalı otomobil, Y.E.B. yönetimindeki 41 AVY 688 plakalı otomobil ve U.D'nin kullandığı 35 UFG 30 plakalı otomobilin karıştığı belirlendi.

Kazanın ardından ihbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, M.R.T., U.D. ve araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgede, olay yerindeki araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normal seyrine döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.