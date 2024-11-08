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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:23
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, otoyolun Ankara istikametindeki Bekirdere mevkiinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Olayda bir tanker, Sungurlu Ceza İnfaz Kurumu'na ait bir minibüs ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yaralılar ve Durumları

Kazada yaralananlar arasında 4 jandarma personeli ile 1 mahkum bulunuyor. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik Akışı Yeniden Sağlandı

Kaza sonrası otoyolda trafik akışı, araçların yoldan çekilmesi ve tankerden sızan beton sertleştiricisinin temizlenmesiyle tek şeritten sağlandı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü tamamen trafiğe açıldı.

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