Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda yaralanan 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, D-605 kara yolu üzerindeki Kırkarmut Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Kandıra'dan İzmit yönüne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AOV 509 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen 41 N 0683 ve 06 YHN 69 plakalı otomobillerle, ayrıca 40 BD 945 plakalı bir SUV ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 2'si çocuk toplam 7 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.