Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama

Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen iki kadının tutuklandığı bildirildi. Öne çıkan bilgilerine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden çalınan 625 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ilgili ihbar aldı ve hemen harekete geçti.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suç Kayıtları

Yapılan kapsamlı teknik ve fiziki incelemeler sonrasında, şüphelilerin S.Y. ile N.Y. olduğu belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan kadınların, S.Y.'nin 40, N.Y.'nin ise 64 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Tutuklama Süreci

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın hırsızların, diğer suçları ve hırsızlık faaliyetleri hakkında soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.