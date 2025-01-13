Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trajik Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 28 Aralık'ta bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan Songül Aydın (27), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın Detayları

Patlama, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında gerçekleşti. Olayda toplamda 13 kişi yaralandı ve bazı dairelerde mahsur kalan vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sanıkların, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, Aydın'ın ise ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Ne yazık ki, Aydın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Songül Aydın’ın cenazesi, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Olay, Kocaeli halkında derin bir üzüntü ile karşılandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu (fotoğrafta), beraberindeki Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile PALMET Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'dan olaya ilişkin bilgi aldı. Şatıroğlu, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu (fotoğrafta), beraberindeki Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile PALMET Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'dan olaya ilişkin bilgi aldı. Şatıroğlu, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.