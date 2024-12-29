Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında Yaralıları Vali Aktaş Ziyaret Etti

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıların tedavi edildiği Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da eşlik etti.

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