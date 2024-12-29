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Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında Yaralıları Vali Aktaş Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, doğal gaz patlamasında yaralananları hastanede ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 01:38
Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlamasında Yaralıları Vali Aktaş Ziyaret Etti

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: Vali Aktaş Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıların tedavi edildiği Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da eşlik etti.

Darıca'da Gaz Arzı Kesildi

PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'daki doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı duyuruldu.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta, 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 13 kişi yaralanmışken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Aktaş, yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme ve ziyaretlerinde Vali Aktaş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

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