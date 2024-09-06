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Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:19
Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Yangın Kontrol Altında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktığı bildirildi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmalar sırasında iki helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma işlemleri sürmektedir.

Hızlı müdahale ve ekip çalışması, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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