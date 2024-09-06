Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Yangın Kontrol Altında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktığı bildirildi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmalar sırasında iki helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma işlemleri sürmektedir.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.