Kocaeli'deki Park Yeri Kavgasında 1 Kişi Öldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında Şok Olay

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen park yeri kavgası, 1 kişinin ölümüyle sonuçlandı. İlgili olayda bir kişi de yaralanırken, güvenlik güçleri hızlı bir müdahale ile 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın Gelişimi

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta dün akşam saatlerinde araç park etme nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu kargaşada Emre Ö. hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammet Ö. yaralandı.

Zanlıların Durumu

Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen zanlılar H.A., M.Ö. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, M.Ö. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu çarpıcı olay, mahallede güvenlik ve huzursuzluk endişelerine yol açarken, emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.